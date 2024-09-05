涉妨礙司法公正　蔡天鳳前家姑李瑞香擬不認罪續准保釋

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，涉案6人先後被拘捕及起訴，其中死者鄺姓前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，而前家姑則被控妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。前家姑的案件今日(5日)在區院再訊。被告表示擬不認罪，排期明年5月8日預審，同年6月2日正式開審，預計審期為8天，被告續准保釋。

今日應訊的被告是死者前家姑李瑞香(63歲，退休人士)。她被控於2023年2月22日至2月23日期間，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點，向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

被告今日透過大律師指擬不認罪，控方會播放60分鐘閉路電視片段，控方證人包括兩名市民證人及7名警員，預計審期8天。被告有心儀大律師，會自費聘用，為遷就檔期，建議10月開審。惟法官認為，本案案情不特別，毋須聘用有特別專長的大律師，決定排期6月開審。

案件編號：DCCC 140/2024