機管局聯同航空公司颱風應變　今明兩日多班航班取消或延誤

隨着颱風「摩羯」逼近，天文台預告將會於下午6時20分發出8號熱帶氣旋警告信號。機管局與航空公司代表公布颱風下機場的安排。機管局表示，已啟動緊急應變中心協調各部門及公司。今日約有38班航班取消，未來估計隨颱風逼近，機場將受到影響，明早會啟動航班重新編配機制，協調航班恢復，呼籲旅客到機場前先諮詢航空公司。另外，8號風球懸掛時，往來機場的巴士將會取消，只保留S1、S64線有限度服務，機場快線會正常運作，啟動電子的士派籌系統，讓旅客在客運大樓內等車，局方亦會向滯留旅客派發所需物資及支援。

國泰發言人表示，國泰預計今日不會有航班因颱風取消，呼籲顧客在航班起飛前3小時到機場辦理手續。因應情況，國泰亦提供彈性票務安排，建議顧客到公司網站留意最新消息及公布。

大灣區航空發言人指，本日航班運作正常，而明日將取消4班航班，有2班會延誤。公司亦已就相關情況作出特定安排，如受影響乘客可於原定出發日期的7日內改機票、14日內辦理退款，公司亦會豁免費用。他續指，公司會留意天氣情況並適時發出公告，提醒乘客留意最新消息，又強調公司航班調動以乘客安全為首位，會盡力減低對乘客的影響。

香港航空發言人就表示，香港航空本日未有航班取消，但會因應最新天氣情況評估航班運作，並即時作出公布。明天由香港去三亞、香港去海口，合共4班航班已經取消，公司亦已因應情況對更改機票、訂位、退票費用等作出豁免。香港航空強烈建議旅客到機場前，先留意最新天氣情況及公司消息。

香港快運發言人就指，香港快運今日早上航班大致正常，而因應摩羯逼近，今日下午及明日會有航班調動，有11對航班取消，已通知受影響乘客，並為其安排改期及豁免退款費用。發言人提醒，受影響人士需留意公司消息，了解相關安排。公司又呼籲，乘客出門前應了解公司及機場最新的安排，預留足夠時間辦理手續。