旺角陳儀興尚潮樓爆食物中毒　魚露花甲含菌量超標近1400倍

旺角陳儀興尚潮樓爆食物中毒！食物環境衞生署食物安全中心今日(5日)表示，個案涉及魚露花甲，而化驗結果顯示有關樣本副溶血性弧菌含量超出1,399倍。食安中心已知會該食肆違規事項，指示其停售及棄置相關食品，亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

涉事食肆位於旺角太子道西，食安中心早前接獲衞生署衞生防護中心通報後，隨即派員到位於旺角懷疑涉事的食肆進行調查，並抽取一個魚露花甲樣本送到化驗所化驗，結果顯示，該樣本每克含140萬個副溶血性弧菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過1,000個副溶血性弧菌即屬不滿意。

副溶血性弧菌是一種常見並可引起食物中毒的細菌，天然存在於海水中，並常見於海產。由這種致病菌引起的食物中毒，通常與進食未經徹底煮熟或生的海產，尤其是貝殼類海產，或於配製時處理不當而受細菌污染的食物有關。

根據《公眾衞生及市政條例》第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。