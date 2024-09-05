懲教署更生項目「招職」更生計劃　獲國際懲教卓越獎項

懲教署的「招」「職」創未來更生計劃，榮獲國際懲教及獄政專業協會頒發本年度的Community Corrections Award卓越獎項。懲教署代表團出席於9月1日至6日，在新加坡舉行的國際懲教及獄政專業協會周年大會，並在頒獎典禮接受該獎項。

懲教署於2022年推出「招」「職」創未來更生計劃，為在囚人士提供「一條龍」培訓及就業發展機會，鼓勵他們及早規劃人生，發揮所長，為社會作出貢獻。內容包括：生涯規劃，即在懲教院所內為在囚人士提供生涯規劃講座及工作坊；所內培訓，為在囚人士提供相關專業培訓，掌握所需的工作技能；獲釋後實習，安排已完成相關培訓的在囚人士離所後獲得在職實習機會；正式聘請，取錄在實習期間工作表現良好的更生人士成為全職員工；以及師友計劃，在實習與正式聘用期間，為更生人士配對合適的師友，作為生命導師，以指導工作上的技巧及提供生命教育。

懲教署副署長(行動及策略發展)吳超覺表示，懲教署很榮幸獲得有關獎項，除肯定署方開展更生服務新猷的努力，亦讓同業了解香港懲教工作的專業性。署方會繼續優化更生計劃及加強與各界持份者協作，協助在囚人士獲釋後順利融入社會，重過新生。