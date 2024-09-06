今有708班航班運作　有人提早12小時抵機場　旅客獲派水感滿意

超強颱風「摩羯」為本港帶來8號風球，機管局由昨日（5日）至今（6日），至少有50班航班取消，現時已啟動航班重新編配機制，今日會有708班航班運作，是平常大約8成。不過颱風無阻港人熱愛旅遊的心，機場離港大堂仍有不少旅客在大堂休息等候，有旅客擔心會錯過班機，特地提早12小時乘搭尾班機場巴士到機場；有市民亦對機場安排感滿意，認為機場交通大致正常。

機場辦理登機的人龍不再，大部分旅客辦理登機的過程暢順。不少旅客在大堂座椅休息，而機管局亦另外於過渡層上設臨時休息區，提供座位和手機充電設施，又有加裝飲水機予旅客，方便旅客等候班機時使用。

郭小姐表示，颱風天下機場有派餅乾和水等給等候航班的人士，也有空椅讓等候人士休息，對機場的安排感滿意，認為很照顧機場旅客。

倫敦旅客Jones本身在港轉機前往澳門，惟現時需暫時滯留機場，他指剛完成了14小時航程，現時先休息一下，一會兒會再探索機場和考慮之後的行程，認為機場有不少休息的地方，對安排感滿意。

有部分旅客提早到機場，但航班延遲。陳小姐指其航班延遲了兩小時，暫時未有太大影響，因本來都是早機，延遲兩小姐飛過去都不算太遲，但若再遲一點便擔心會有影響。而黃小姐亦指其班機有延誤一小時，由於航班目的地的方向沒有「打正」，所以很慶幸可以成功出發。