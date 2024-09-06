舒適堡結業醞釀已久　會員加簽永久會籍　前後投入5萬嘆「當跌咗」

本港有38年歷史的健身中心舒適堡(Physical Fitness)，今日(6日)發通告宣布暫時全線結業，並表示正與新公司磋商承接客戶服務細節，但無提及何時重開。在打風期間接獲通知的會員均表示不意外，並指結業情況醞釀已久，當中有已參加5年會籍的會員計劃轉投24小時營運的健身室，亦有人數年前參加永久會籍，前後投入達約5萬港元，無奈稱「預咗，當投資跌咗」。

對於舒適堡暫時全線結業，參與該健身中心已逾5年的會員王先生表示不感意外，並指早前已聞說有關傳言，加上該公司近日拖欠大批員工強積金供款及附加費共約300萬港元，故對此結果有心理準備。他又稱，目前正考慮轉為參加其他24小時營運的健身室，「貴係貴啲，要成500蚊一個月，不過開放時間搭救，最重要冇Hard Sell(硬銷)」。

他續指，當初參加舒適堡會員不足一年時，已被職員推銷教練計劃。如同坊間傳言或新聞述說般，對方先致電以身體檢查體驗日為名，由一名教練及另一名職員推銷價值數萬港元的健身計劃，且過程均在一個由膠板劃分出來、狹窄的會議格進行，兩名教練及職員則擋在開放式的出口進行硬銷，王先生最終簽下近2萬港元的健身計劃才得以脫身。

時至近日，中過伏的王先生直言對舒適堡內職員的相關推銷手法已有應對經驗，每逢遇到推銷便會直截了當地明言拒絕，加上電話會設置將陌生電話靜音，免除電話推銷的滋擾，「成個世界清靜晒」。另外，在運動期間亦有不少在場教練意圖推銷健身計劃，王先生則會戴上降噪耳機並設置完全隔音，免除被搭訕硬銷的機會。

王先生又稱，近日在舒適堡運動期間，亦聽聞其他會員討論舒適堡欠供員工強積金等，部分人認為該情況「好細囈啫」，指欠繳款項對於該公司只是零頭，但亦有人稱「零頭都交唔出，執笠都唔遠啦」，殊不知該公司今日便發出暫時全線結業的通告。

此外，另一會員陳先生亦表示「預咗，冇咩感覺」，並指舒適堡暫時結業其實已醞釀約一年。陳先生在兩三年前以逾2萬港元簽下永久會籍，加上再之前投入的款項，總數達約5萬港元，對於現時該公司宣布暫時全線結業，他無奈道「事隔咁耐，當投資跌咗」。