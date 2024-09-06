超颱摩羯風速最高曾達230公里　成南海次強熱帶氣旋睇齊蘇拉

超強颱風「摩羯」昨日(5日)橫掃香江，本港在當日傍晚6時20分發出8號東北烈風或暴風信號，為今年首個8號風球，並於今日(6日)下午12時40分改掛3號強風信號，前後歷時18小時20分鐘。天文台表示，截至今日正午12時，初步分析顯示摩羯中心附近最高持續風速曾達每小時230公里，屬有紀錄以來，南海區域第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風「威馬遜」，且與2023年的超強颱風「蘇拉」並列。

天文台在天氣隨筆中以「摩羯迅速增強-南海風起雲湧」為題，指南海度過了「風平浪靜」的8月後，踏入9月，熱帶氣旋摩羯便拉開「風起雲湧」的序幕，並透過衞星圖像及「下投式探空儀」探測所得數據，解構摩羯的風力結構等，指摩羯進入南海初時結構仍頗為鬆散，但其後在非常溫暖的海水加上微弱的垂直風切變等有利條件下，摩羯迅速增強，於24小時內由強烈熱帶風暴增強為超強颱風，且在昨日早上的衞星圖像更清晰可見摩羯的風眼。

在昨日正午時分，天文台與政府飛行服務隊攜手合作，利用「下投式探空儀」測量摩羯附近的天氣數據，在其中心附近錄得超過每小時160公里的近地面風速，而探空儀原始數據錄到的最低氣壓為930.5百帕斯卡(離海面約31米)，顯示摩羯達超強颱風水平。受摩羯相關的強雨帶影響，本港有狂風大驟雨及雷暴。在昨日正午12時至今日正午12時，本港大部分地區錄得超過50毫米雨量，當中大埔更錄得超過100毫米。

此外，摩羯帶來的強雨帶亦為本港帶來猛烈陣風，初步數據顯示2005年開始啟用的中環碼頭，昨晚曾錄得約每小時139公里的陣風，僅次於該站在超強颱風「山竹」及超強颱風「蘇拉」襲港期間錄得的紀錄。隨着摩羯在今早採取較為偏西的路徑移動並逐漸遠離本港，天文台於今日下午12時40分改發3號強風信號，但預料與摩羯相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。