國泰A350航機引擎零件故障　歐洲航空局下令全球相關航機檢查

國泰航空早前檢查旗下48架A350航機，發現15架需更換引擎輸油管。民航處表示，歐洲航空安全局在於今日(6日)早上，發出緊急適航指令，要求配備相關引擎的A350航機進行檢查；有關指令適用於國際間，所有營運中配備相關指定型號引擎的A350航機的航空公司。由於國泰早前已主動作出預防措施，因此已符合有關緊急適航指令的要求。

民航處強調，高度重視航空安全，會確保所有進出香港的A350航機，符合有關緊急適航指令的要求，亦會繼續與相關單位，包括歐洲航空安全局、飛機及引擎製造商保持緊密聯繫，密切跟進後續的調查進度和工作，適時作出進一步行動，以確保航空安全。

國泰航空原定周一(2日)凌晨飛往瑞士蘇黎世的A350航機，起飛後因引擎零部件故障而折返香港。民航處表示，自周一接到國泰就相關事件的通知後，一直積極作出跟進，包括與航空公司保持緊密聯繫，向其提出監管建議。民航處亦主動聯絡及通報相關單位，包括歐洲航空安全局，以及涉事飛機和引擎製造商等，協調國泰航空提供相關引擎零部件檢查結果及數據，並於周三(4日)與歐洲航空安全局進行線上會議，討論調查方向。