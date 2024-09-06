專營巴士公司擬削車長工時　工會稱已向政府部門投訴

有工會指，公司未經徵詢的情況下，擬削減前線車長的工時。

有專營巴士公司工會發聲明指，公司管理層在沒有徵詢工會的意見下，削減前線車長的工時，包括每日工時最多11小時、每日加班時數限制在3小時內等，讓車長無法依靠加班增加收入，難以維持家庭生計。工會稱，已向相關政府部門投訴，要求盡快協助員工解決當前問題，又指若公司仍然一意孤行，不排除會採取更多行動。

汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會表示，近日員工之間流傳公司管理層有意將全體前線車長工時設定最多為11小時，同時要求督察及站長把關，將車長每日的加班時數限制在3小時之內，甚至有意再調低車長每日的加班時數。工會向公司管理層查詢得悉，公司將於短期內推行與傳聞大致相同的方案。

工會指出，大部分前線車長需要依靠加班，以增加收入及維持生計；一旦公司實施新方案，車長無法以「加走」的方式來賺取收入、早更泊車員每月收入將減少接近3,000港元，而督察及站長將出現人手不足、調動困難和工作壓力大增等問題。工會又指，公司疫後否決採用更人性化管理的建議，反而使用持續減少前線員工福利的方式，包括要求督察考巴士牌及自行付路票費用、要求車務主任及督察充當車長推車、削減站長的飯鐘和工時等，讓不少員工感到心灰意冷、萌生離意。

工會表示，是次事件中，公司不但無視多年來行之有效的加班安排，而且在沒有徵詢工會的意見下制定方案，料引起受影響員工的強烈反彈。工會續稱，已向相關政府部門作出投訴，以及要求盡快協助員工解決當前問題；若公司仍然一意孤行，工會不排除採取更多行動作為回應。