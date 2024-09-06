舒適堡拖欠740名員工300萬強積金　積金局收3人投訴

連鎖健身中心「舒適堡」今日（6日）在官網發通告指，暫時會全線結業。積金局回覆本報表示，「舒適堡」未為約740名員工，今年7月起接獲3名員工向積金局投訴，涉及總金額約300萬港元。積金局已與舒適堡跟進，要求立刻補交欠款，勞工署則回覆指十分關注事件，正積極跟進有關情況，聯繫公司管理層，要求公司須按《僱傭條例》及僱傭合約條款妥善處理員工事宜。

早於上月底網上已有傳「舒適堡」拖欠員工強積金，本月1日積金局證實，舒適堡未為約740名員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，涉約300萬港元。積金局今日表示，已與舒適堡跟進，要求立刻補交欠款，否則局方會入稟法院向舒適堡作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。

至於2024年8月份的強積金供款，有關供款日為9月10日，如舒適堡未能於供款日作出供款，局方會適時採取適當的法律行動。積金局強調，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，積金局成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助。

勞工處則表示，正積極跟進有關情況，呼籲受影響僱員如懷疑自己的僱傭權益受損，可聯絡勞工處勞資關係科各分區辦事處，處方會向受影響僱員提供適切協助。