當局指資助房屋面積已封底　未來十年要盡快提速提量提效

為改善現有公營房屋的公共設施和未來公營房屋的規劃及設計，房屋局和房委會推出以居民為本的「幸福設計」指引，詳細解釋了8個幸福概念及衍生而成的超過50個幸福策略及170多個設計建議。至於如何增加居住面積，提升實際的幸福感，房屋局局長何永賢今日(7日)在電台節目表示，資助房屋面積已封底，希望能滿足港人「住大啲」的願望，下年度不會再有少於26平方米的單位，少於26平方米的綠置居單位售罄，已經絕迹，居屋新一期的啟德項目仍有約180呎的單位，屬最後一批。

何續稱，解決居住問題要分優次，未來十年的土地供應充足，要盡快提速提量提效，而過程中同時要提質，提供多些居所，改善輪候時間是工作重點。未來十年較後時間，考慮到人工島及北部都會區安排，規劃公營房屋時已預留多一成的空間增長。

對於提質方面的「幸福設計」指引，何指出概念可分成四個組別，包括促進活力健康的綠色生活；跨代共融、樂齡安居；家社互聯，以及增值上流。下周四(12日)會舉行研討會公布詳細指引。現有部分舊屋邨空間足夠，但設施老舊，制訂幸福設計指引時，參考了房委會多年來的工程，亦收集了居民意見及諮詢規劃師等，房署會定時更新指引，在恒常支出內制訂及更新指引，毋須額外成本。