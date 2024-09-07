女學生疑遭老師性侵　事主稱報案「告唔入」　教育局跟進事件

校園性侵案不絕，近日西貢一中學傳出有男教師涉嫌性侵時年16的歲女學生。教育工作者工會表示，若情況屬實，有失教師底線。教育局稱有關事件正在跟進，會嚴正追究。受害者曾表示，其報案後，執法部門向其表示「告唔入」該涉事老師。

近日在網上流傳的一段貼文顯示，一名女學生稱在2022年12月參與學校的升中資訊會後，與其學校的一名年過30歲的男教師聊天，該教師在聊天言語中十分關切該名女學生。該女學生形容，似乎可以彌補幼年時失去父親的心結。之後便乘該教師的車離開學校共進午餐，她在網上控訴被摸私處與親吻。

該女生表示，之後便提出過到教師家中休息，他先拒絕後又應允，在該教師家中時自己提出獨自上床午睡，該教師其後又將自己叫醒，開始摸其私處與親吻。她稱，當時不知道如何反抗以及感到害怕，未有明確拒絕，繼而默許行為持續進行。事後，該男教師向女生表示，萬不能將此事公開，不然之後就不能再在這間學校教書。女生表示，事後有向執法部門反應，惟執法部門表示「告唔入」該老師，得知這一情況後她表示心情十分沉重及感到痛苦。

對此，教育局表示，正在跟進有關事件，若發現有教師違反專業操守會嚴正追究，有機會取消涉事教師教師資格，不得在學校任教。教育工作者工會創會主席黃建豪表示，若情況屬實，涉事教師則並不適合做老師，同時也有失教育工作者底線。此外，黃建豪續稱，學生若遭性侵應勇敢求助，若情況被證實，會即時解僱涉事教師。