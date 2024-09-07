大熊貓BB「黑眼圈小背心」勁搶眼　熟睡露肚仔超可愛

大熊貓「盈盈」早前以高齡產婦之身誕下一對龍鳳胎，全城狂賀。海洋公園今日（7日）又在社交平台上發表一對大熊貓寶寶的最新狀況，從照片可見，兩隻大熊貓寶寶的「黑眼圈」和「小背心」已愈來愈明顯，海洋公園又指牠們睡覺的樣子都是「瞓到露曬肚仔」，十足一家人，非常得意！網民也紛紛大讚可愛，更有網民促海洋公園拍攝紀錄片和賣周邊，方便讓市民同喜。

海洋公園早前曾指，兩隻大熊貓寶寶會交由「盈盈」和護理員輪流照顧。最新照片中可見，「盈盈」和家姐一起睡覺，兩隻熊貓都「攤大肚腩」，似乎睡得十分舒服，「盈盈」又會將家姐放在肚腩之上，一手兜住避免家姐掉在地上，十分有母愛！另一邊廂，細佬在護理員手上熟睡的模樣也非常可愛，牠雙手抱頭，露出肚腩，又伸出舌頭，看似好「梳乎」！

海洋公園就指，大熊貓一家人「打完風落雨特別想瞓覺！」，而「盈盈」和家姐就一齊瞓到「露晒肚仔」，細佬也攤在護理員手上面睡覺，果然是一家人。

有網民呼籲，海洋公園應參考南韓「福寶」長大的紀錄片電影，希望香港的大熊貓寶寶家姐細佬也可以在全港熊貓迷的見證愛護下成長。有網民則希望，海洋公園盡快為兩個寶寶出周邊，更「許願」會有家姐細佬不同階段的1比1毛公仔，相信會好受歡迎。