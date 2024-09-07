盼帶動餐飲旅遊業發展　業界促政府減烈酒稅至30%　

現時本港酒精度超過30%的烈酒，稅率高達100%。有烈酒業界組織進行調查，發現所有受訪業界持份者均認同烈酒稅率應維持在50%以下，有逾90%受訪者稱會在烈酒酒稅下調後，減低產品售價及擴大產品線。該組織指，本港烈酒稅率多年來未有下調，令相關持份者經營困難，建議政府將烈酒稅大幅減至30%以下，不僅能刺激相關貿易及商業活動，亦有利餐飲業及旅遊業發展，進一步推動夜間經濟及盛事經濟。

香港烈酒業界爭取減稅大聯盟早前訪問132位烈酒業界持份者，發現所有受訪業界持份者均認同烈酒稅率應維持在50%以下；有46%主張參考澳門的徵稅方式，即徵收10%的從價稅，並額外加收每公升20澳門幣的從量稅；另有27%的受訪者支持完全取消烈酒進口關稅。調查又發現，如果政府減低烈酒關稅，有80%的受訪者將立即增加採購量；91%將會相應下調主要產品的價格；另有91%將擴大產品線，引入新興烈酒產品或中國白酒等。

聯盟指出，目前從事酒類進口貿易、批發零售、以至酒吧餐飲，均面對嚴峻的經營情況。調查數據顯示，若大幅減低烈酒稅，市場將會出現一系列連鎖變化，業界對市場前景持樂觀態度。對進口商而言，減稅為他們釋放利潤，並可將這些利好轉移至下游的餐飲業及採購商，從而對刺激經濟起到積極的推動作用。聯盟提到，自從香港十多年前取消葡萄酒稅，香港作為亞洲葡萄酒貿易樞紐的地位顯著提升；若能實施烈酒減稅，有望構建一個規模更龐大、品類更加豐富的國際名酒交易中心。