YouTube攞正牌宣淫無王管　周浩鼎促全體議員齊跟進

Google旗下影片分享網站YouTube傳播的色情影片無王管，東方傳媒機構（下稱「東方」）一直促各界嚴肅跟進YouTube禍害，立法會議員周浩鼎在首集《功夫茶》擔任嘉賓，促全體議員一起跟進事件。他批評當局被動，以「投訴主導」原則規管，等於「收Order(指示)做嘢」。YouTube至今仍充斥大量色情暴力影片，亦證明這招並不管用，理應主動出擊。

針對宣淫YouTube影片，東方共22度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴。周浩鼎強調，政府懶理YouTube宣淫，容易令外界產生某些外國企業有「免死金牌」的錯覺，難保不會有人有恃無恐，除上載色情暴力資訊，更可能發放「港獨」等違法訊息。

本身作為父親的周浩鼎，指不少家長都反映過，如繼續讓色情資訊在社交平台散播，即使設定帳戶和密碼也很難完全確保小朋友不會接觸到，故此社交平台本身也有責任。就YouTube色情影片氾濫的問題，認為東方的檢舉是必要的，連串的行動亦已給予政府很大壓力。

而他之前的書面質詢，正是要當局交代，一直以來用了多少人手？下架了多少問題影片？當局回覆指最近一年的檢控數字大幅下跌，原因若果是淫褻不雅影片明顯減少，那當然是好事，但實際情況並非如此。檢控數字減少，是否代表當局的資源和人手不足以覆蓋？這是需要檢視的。

對於當局回應指，對YouTube的管理是以「投訴主導」和「業界自律」為原則，周浩鼎認為這兩方面似乎也不太理想，如果「自律」可行，就不會投訴了很多次仍然出現不理想情況，令人覺得當局無意投放更多資源，或被動地「等Order」，他認為在對待色情資訊氾濫的問題上，政府必須積極一點。

坊間有一種說法，指YouTube伺服器在外國，增加本地執法的難度，譬如之前的黑暴歌曲，法庭就算頒了禁制令，下架一段時間現在又可看到。周認為問題影片即使死灰復燃，也是要處理的。很多朋友看過東方的報道後也會覺得，容許YouTube繼續播放問題影片，無疑是荼毒青少年，是必需要處理的。雖然伺服器在海外，但他相信政府還是可拿出「尚方寶劍」的處理手段，不過事件還需長期跟進。

他相信提出針對YouTube宣淫的書面質詢後，估計有其他同事跟進，不排除後續有議案，或擺上委員會的議程，又認為只要社會關注度提高，相信議員同事們會更關注此事。他重申，YouTube作為社交平台應該帶頭作為模範，而不是倒過來掀起不良風氣，以保護青少年的角度來說，到底YouTube有否負上社會責任，市民其實是有公論。