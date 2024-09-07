尖沙咀藥妝店斤變両詐騙內地旅客　男店員違商品例被捕

香港海關今年8月接獲一名內地旅客投訴，指他於8月22日到尖沙咀彌敦道重慶大廈地下一間藥妝店購買藥品，期間有男店員藉詞其健康有問題，繼而向他推銷水飛薊中藥材，以便改善體質。事主查詢售價時，男店員指該中藥材380港元1斤，1斤有16両，指購買1斤有九折優惠。

惟當事主進一步向男店員確認售價是否380港元1斤時，對方卻以迴避方式一直沒有提及相關資料，且誤導事主以為中藥材是380港元1斤，並同意購買1斤。豈料，當中藥材被磨成粉末後，男店員即指中藥材為380港元1両，九折後價錢為5,472港元。事主基於人身安全，最後支付了款項，隨即向海關作出投訴，其後事主與妻子離港返回內地。

今日(7日)關員到有關藥店調查，一名35歲男店員涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售中藥材，違反《商品說明條例》被捕，他被押返海關總部助查。海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。