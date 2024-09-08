評估欠準　港府去年指建造業缺2萬人手

建造業人力需求急降，與本港經濟收縮及政府年前評估未來基建發展疑失準有關。政府去年6月宣布包括建造業在內的輸入勞工計劃，一個月後、即2023年7月17日正式接受申請，發展局當時指建造業缺乏1.5至兩萬名打工仔，至2027年短缺的行業人手更會升至4萬名，需輸入勞工以免本港經濟及基建發展陷入「瓶頸」之困。然而，一年來經濟吹淡風，大型建設無影，建造業更開始人浮於事。

發展局批出輸入建造業勞工計劃時，明言會優先考慮合約價值不少於10億元的公營工程合約項目。經諮詢業界並確立後，輸入的職位涵括29個技術工人工種，和18個技術員及工地督導人員職位為計劃下的合資格工種/職位。申請人需在提交輸入配額申請前4個月內，按上述條款及不低於工資中位數的薪金進行本地招聘，在確定未能在本地聘請足夠人手的情況下始能申請輸入勞工。

計劃啟動後，政府亦將操作常規化，每年逢1月、4月、7月及10月接受申請，今年7月，政府又接受新一輪申請，但建造業由則師到地盤工人，已出現減薪、放無薪假，甚至欠薪的情況，行業團體更致函政府要求援手，政府遂叫停建造業的外勞申請計劃。