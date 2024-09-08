市建局推屋苑「預防性維修」　拆細維修工程　減圍標風險

接連有涉及樓宇維修工程貪污和圍標的案件，其中涉案工程規模、金額龐大。市建局行政總監韋志成今早(8日)發表網誌，若大廈或屋苑及早制訂樓宇保養措施和周期維修計劃，將維修工程「拆細」，並在不同階段進行招標，可減低圍標風險。

市建局以「預防性維修」概念，旨在令「樓宇復修」不再停留於「見爛補爛」的模式，而是採用預防性的策略，做好樓宇保養，減慢樓宇老化。根據2020年「樓宇復修新策略」研究報告，結果顯示，舊樓業主和業主立案法團在籌組樓宇復修工程時普遍缺乏樓宇復修工程相關的知識、缺乏財政儲備和缺乏組織能力，結果對樓宇定期進行維修保養，無從入手，令失修問題愈見嚴重。

市建局推動「預防性維修」措施，按照現行法例有關樓宇適時維修要求，並參照成功經驗，編制一套適用於一般私人樓宇的「指引及範本」。為編制其內容，市建局透過舉辦工作坊，邀請政府部門、專業學會和團體參與及交流意見。市建局整理後完善相關內容，將「指引及範本」標準化和規範化，整合一般大廈公用地方不同部分的維修保養項目及所需的工程範疇，讓業主和管理公司能掌握各項需要定期檢查和維修的工程項目、公用設施的維修保養周期及檢驗方法，並評估涉及的財務開支，以便及早籌備所需資源，並計劃今年第4季上載至市建局的「樓宇復修平台」網站，供業主和物業管理公司參考和使用。

市建局今年4月推出「預防性維修資助計劃」，資助大廈法團委聘認可人士編製「樓宇保養手冊」，以及制訂以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算。計劃下，當業主為特別基金持續供款3年後，市建局會額外提供一筆過的鼓勵性資助，金額相當於3年內業主向基金供款總額的10%。截至今年8月，市建局收到5宗申請，涉及超過4,200多個的住宅單位，涵蓋單幢樓宇和大型屋苑、樓齡由30多年的中年樓，以至大約50年樓齡的老年樓，遍布在中西區、南區、東區和屯門等地區。

未來，市建局將加強宣傳推廣「預防性維修」的工作，除落區與大廈法團和物業管理公司介紹資助計劃，亦會發信予200多幢參加了樓宇復修資助計劃並正進行工程的大廈法團，推廣「預防性維修」的好處，希望吸引更多樓宇法團及業主申請。