零售餐飲受重創　政府指未來國際會議加盛事　料帶動商務旅遊

雖然旅客增加，但受到消費模式轉變及港北上成為常態，重創零售及餐飲業。財金官員指未來數月連串的主題式的會議、盛事及大型活動，預料吸引不同行業的企業家及高層管理人員參與，也有助帶動本港的商務旅遊，料為本港帶來更多人流及消費。

財金官員今日(8日)在網誌中指出，本周三至周四將在港舉辦第9屆「一帶一路」高峰論壇，預計吸引近6,000名來自70多個國家和地區的人士參與，包括超過80位「一帶一路」沿線國家和地區的政商領袖，期間會安排超過800場一對一投資項目對接會，涵蓋280多個項目。

該官貝指香港投資管理有限公司亦將主辦首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，匯聚前沿科企代表和創投基金高層管理人員，探討如何構建更完備的籌融資生態圈以促進本港創科創業生態圈的蓬勃發展。

對於未來幾個月舉辦的盛事和大型活動，該官員形容精彩多元，涵蓋體育、文化藝術，以至美酒佳餚等，活動將配合一連串的國際商務會議，讓商務旅客在訪港期間有更豐富的行程和節目選擇，在港多留幾天，並帶同家人一起到來遊玩。

該官員續稱，今年舉辦的盛事和大型活動，預料可為本港帶來更多消費，創造更大經濟價值，而當局未來會進一步加強活動的宣傳和推廣，更好協調發揮大型盛事之間的協同效益，讓活動帶來的人流和消費可以更廣泛地讓全港受益。

提及上周的澳洲訪問行程，該官員指與墨爾本和悉尼的金融、工商及創科界領袖會面交流，積極推廣香港以至大灣區的優勢，增進彼此更深入的了解，亦開拓更多潛在合作機會。

在訪問期間，該官員分別與多間生命健康、醫藥科技、金融科技和綠色能源等範疇的科企代表交流，指他們對來港發展深感興趣，並提出十分具體的問題，希望加深對香港的認識。該官員又指疫情加上地緣政治，過去幾年澳洲人減少到香港及內地，認為今次雙方親身交流，能促進更多、更深的了解，並消除當地人的一些誤解。