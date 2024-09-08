中小企稱「藥丸救不了大病」　議員：港不能變死城坐以待斃

本港經濟復甦緩慢，中小企現倒閉潮，滿街「吉」舖。雖然政府強調會協助中小企渡難關，又指已推出多項緩解措施，但有議員引述中小企朋友指「藥丸」救不了大病，直指香港不能變死城，必須搞旺城市氣氛，才可吸客，促政府拆牆鬆綁，不能坐以待斃。

議員江玊歡在社交平台貼文，引述有收中小企的朋友的私訊，稱流動資金緊絀，她指朋該中小企是做小朋友生意，理應影響較微，然而銀行雖然已些微放寬，但「藥丸」救不了大病，未來的幾個月是關鍵時間。

提及氛圍，她指在遊客區，氣氛並非等於市容井然。她指上周經過栢麗大道闊有樹蔭，試想若能做露天茶座餐廳，定必更能吸引遊客，氣氛是要靠商戶及顧客日積月累凝聚，香港並非「搞唔起」，像灣仔近修頓附近也漸見人頭，只不過是要政府在每方面放鬆一點，又反問這些其實有幾難？

她認為城市的氣氛取決在街道上，街道唔旺，城市像個死城。她又指街頭不暢旺，商場也不會旺，而香港市區是個步行城市，遊客及市民理應喜歡光顧地面商店，「掉轉你是遊客，你會喜歡看街上大大小小的店舖，抑或走去商場？」

針對中小企的困難，她認為政府在反應上確實要迅速與果敢一點，如果每件大小事也要幾個月或一、兩年部署，恐怕中小企也未必等到，又指10月至2月的天氣較涼，正好是吸客的時機，希望政府各部門坐低商討，特事特辦。

她指牌照條款、露天座位、店舖裝飾及非繁忙時段容許路邊泊車等是時候適度放寬，到底要積極全面轉型還是坐以待斃，現時正等待政府決定。