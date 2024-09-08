當局稱正探討不同個案　助中小企處理融資困難

面對中小企的困境，政府指理解有個別經濟組群，例如中小企或商戶可能面對經濟轉型等困難，金管局和銀行公會成立的「中小企融資專責小組」正針對性探討不同個案，協助處理融資困難。

財經事務及庫務局局長許正宇今日(8日)在電台節目中指出，商務及經濟發展局推出不同措施，協助企業開拓新市場，但即使企業自身有融資幫助、政府有計劃推動新市場，也離不開企業自身將措施內化，變成營運一部分，令企業持續有競爭力，因此政府亦有措施協助企業升級轉型。

政府面對逾千億港元的財政赤字，同時有意見憂慮樓市疲弱，許正宇認為財政預算案有一系列措施，一方面要令政府支出受控或壓縮，另一方面擴大市場，達致收支平衡。

至於香港是否有足夠具國際視野的人才，理解有需要為個人和企業增值，他指做人要「眼高手低」，視野要廣闊、了解不同地方社會經濟情況；同時要做實事，為社會和機構作出具體貢獻，因此政府與不同機構合作，提供內地實習機會，增加年輕人對大灣區發展的認識。

針對美國更新對香港的商務警示，他強調香港要有信心及理直氣壯反駁，強調商界對香港在《港區國安法》實施後的社會局面及前景有信心，所謂的風險只是穿鑿附會。他指商界信事實及數據，香港資產管理總值超過30萬億港元，逾半資金來自海外，加上陸續有家族辦公室在港成立，反映香港作爲國際金融中心的地位，對海外資金有吸引力。