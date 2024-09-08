旺角中心短裙女偷褲被按地制服　男保安以為濫用私刑遭鬧爆

社交平台昨日(7日)瘋傳一條店舖盜竊被斷正影片，該影片長6分47秒，事發地點為旺角中心。影片開始可見一名穿灰色短裙女子，疑在一店舖偷竊一條短褲被女店主截獲。短裙女初時表示「畀番條褲妳」，疑似女店主反駁，「妳偷完走咗落去叫畀番喎？我嚟呢度捉住咗妳，妳叫畀番」，又質問對方，「我喺妳屋企攞完嘢出嚟，我畀番妳得唔得」。

短裙女見狀欲轉身離開，但遭女店主拉住，短裙女隨即服軟稱，「有咩誤會，我講聲唔好意思，我同你講對唔住，我令到你誤會」，女店主回應「留返同警員講啦」。短裙女遂再次轉身欲逃，女店主再次捉住她，另外2名熱心女子上前協助，3人合力制服短裙女。

女店主再問短裙女，「妳想走去邊度？」，短裙女沒有回應，僅大力掙扎。此時，女店主大叫「叫保安過來」，短裙女立刻張口咬中女店主。雙方拉扯一番後，再多一名女子幫手，最終把短裙女壓倒地上。其後，一名男保安員到場，不問因由即叫女店主等4人「放手」，更稱「無理由你幾個濫用私刑㗎嘛，偷嘢報案啊」，女店主憤怒還拖，「放咩手啊，如果我放手就放咗個賊走㗎喇」。

現場市民聽到男保安言論後，有女子駁斥他，「私咩刑啫？人哋報案，佢諗住走啊。捉緊嗰時你又唔出嚟，依家人哋捉到你又叫人放手」。男保安員亦作出回擊，「我依家啱啱先至知，我點樣唔啱啊，我梗係要問清楚啦」。雙方爭吵一輪後，男保安員最後認錯，其後有女保安到場幫忙處理。

執法部門指，前日(6日)下午2時許，一名姓楊(51歲)女子報案，指其位於亞皆老街65號店舖，被人偷走一條約值130港元的牛仔短褲，並將對方人贓並獲，但被其咬傷手。警員到場經調查後，以涉嫌「店舖盜竊」拘捕一名姓張(21歲)女子。