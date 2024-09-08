未來5年平均出售7000居屋單位　何永賢：慢慢調整房屋政策

近年社會有聲音希望增加居屋供應。房屋局局長何永賢今日(8日)表示，未來10年政府會慢慢調整房屋政策，但仍要時常留意社會變化和市民期望，未來5年政府平均都會出售7,000個居屋單位。至於居屋供應增加會否導致公屋供應減少，何則表示，今屆政府會思考如果將輪候時間縮短。

何永賢表示，一個好的房屋政策需時常留意社會變化和市民期望，以往政府曾10年沒有建過居屋，現時政府有打算要將居屋供應增加，並舉例指房屋委員會在去年賣出了9,200個居屋單位；今年則會賣7,100個單位；而未來來5年平均都會賣7,000個單位，以協助中低收入家庭「上樓」。她又指，政府會在10年內慢慢調整供應數目，以增加多點居屋。

被問及增加居屋供應會否令公屋減少，擔心幫不到基層，她則坦言調整供應比例「要諗好多人」，而政府亦要思考將輪候時間縮短，希望今屆政府便能做好關於調節公屋和居屋供應的籌劃。

對於居屋的抽籤制度，何表示接獲不同人士反映意見，明白「有些人就係沒有抽獎運」，會積極思考如何幫助他們，並適時公布新安排。至於有人指與其抽籤，不如調整綠白表人士比例，她則稱已聽到有關意見，會與優化抽籤制度一併考慮，但若加大綠表或白表任何一方人士的比例都仍然「要計數做估算」，故會適時公布新方案。