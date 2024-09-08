城大推4旗艦課程培育人才　下個學年起擴至9個

城市大學在2024/2025學年推出4個旗艦課程，並設優厚獎學金，包括獸醫學學士課程、工商管理學士（環球商業）課程、環球精研與科創課程，以及研究、創新和環球工程課程。有獸醫學課程學生分享，獲校方資助到海外牧場、院校交流，並期望在未來臨床實習鞏固所學，將來成為獸醫，促進動物健康與福利。

陳曉汶目前就讀六年級，今年踏入課程最後一年。她認為課程內容非常豐富，涵蓋本地流行病學、公共衞生、動物福利等議題及相關法例，亦提供一系列本地和海外學習機會，成績優異的她獲頒2021年「創新科技獎學金」，獲資助參與多個交流之旅，包括到南非一所牧場照料獵豹和狐獴等野生動物，以及到倫敦大學學院修讀醫療數據分析暑期課程等。她又分享今年夏天在埃及鄉郊地區一所馬醫院完成的兩星期臨床校外課程，面對語言不通、設備落後的困難，她積極面對環境挑戰，有機會實踐所學之餘，更遇上不少在香港罕見的病例，例如非洲馬瘟。

城大表示，推出旗艦課程旨在讓學生掌握相關學科的必要知識和技能，培養全球領導能力，並讓他們與頂尖專業人士聯繫，穩握發展機遇，自2025/2026學年開始課程將擴至9個，包括社會科學學士（心理學）（專修︰康健與關懷管理課程）、卓越創藝與科技課程、數據賦能︰學習．突破．成就課程、環球可持續發展科創課程及法律學學士課程。