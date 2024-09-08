旺角新之城現假鈔黨　沙膽騙徒連續兩日呃同一商戶

假鈔黨入侵旺角新之城商場！根據受害商戶上傳的貼文，行使偽鈔的人士是一名染金髮的紋身漢，年齡約30至40歲，他近日持續在新之城出沒，並至少有4間商戶收到他支付的偽鈔，蒙受損失。文章提醒：「响(喺)旺角中心附近返工嘅朋友小心呀，相中人用假$500買嘢......大家收錢就小心啲」，又慨嘆「依家真係多咗好多假鈔，最慘打工仔收到，要自己賠畀公司，等於白做」。

據了解，有人昨晚(7日)光顧商場內一間飲品店，成功用「假大牛」騙過店員，藉由購買價值26港元飲品，換得474港元的真銀找續，而他今晨(8日)食髓知味，又再向同一間店舖落手。幸好，店主得悉職員中計後，今日親自落場與歹徒「過招」，見到金髮漢故技重施，即時察覺鈔票有異，明言拒收。

金髮漢奸計不成，表現得非常「順攤」，聲稱會再去便利店將鈔票「唱散」，就此轉身離開。醒目老闆見對方若無其事，認為絕不能姑息養奸，隨即報案處理。消息指，金髮漢並非獨自犯案，而是有同黨協助把風。執法部門經調查後，將案件暫列「製造、保管、控制或行使偽製紙幣」處理，暫時無人被捕。