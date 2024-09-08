黃大仙祠辦開筆禮　逾百學子寫人點痣　象徵立德開智

「開筆禮」對於9月升讀小一的學生及其家長而言，正式踏入人生新階段。嗇色園黃大仙祠今日(8日)第六度舉辦「萬世師表孔聖先師啟蒙開筆禮」，吸引逾170名學子參與，一同身穿傳統儒服，在老師教導下，執筆書寫「人」字，象徵在讀書學習知識之前，先要學會做人處事；「人」字的一撇一捺，就好比學習，以知識和品德互相支持，成長做一個頂天立地、堂堂正正的人。黃大仙祠監院李耀輝(義覺)再逐一以硃砂點痣於學童的額頭正中，「痣」音同「智」，寓意為孩童開啟智慧，從此眼明心亮，並祈於新學年開學，能獲孔聖仙師啟蒙開智，亦銘記做人立德之重要。

主科道長帶領學生和家長代表，以及一眾學子上香，其後眾道長誦讀《黃大仙師寶訓》，香港珠海書院文學研究所博士莫雲漢勸勉一眾學子要多讀中國的傳統經典，而學習經典的第一步，就是識字明義，又以寫字比喻為做人，指把「人」字從頭寫到尾，依照筆順、方方正正，就好比做一個頂天立地的人。

參與儀式的學童會獲發一套精美文具，以及一把寓意聰明勤力的「葱芹蒜」。本園又特意於祠內設置祈福牆及文化攤位活動，包括宣紙團扇工作坊、投壺遊戲及即影即有體驗區等，讓小朋友和家長共度歡樂時光。