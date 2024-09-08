澳洲名醫技高績優反被「放逐」　張正賢大爆醫界欺凌黑幕

澳洲華裔神經外科名醫張正賢Charlie Teo，多年來救活不少被告知「等死」的絕症病人，最為人津津樂道的，莫過於2004年不收分文為向《東方日報》慈善基金求助的腦瘤病童陳德明成功進行手術，令明仔重獲新生。陳父坦言除有賴《東方日報》幫助，還要感謝張醫生，更特別為兒子取名Charlie。張醫生接受時事評論節目《功夫茶》訪問時坦言，自己曾進行過大概11,150次手術，拯救逾千條生命，至今還記得當時為明仔做手術的情況，無疑是很困難的，但可能不算是他做過最困難的手術。

「靠近腦幹的重要部位，一個小小的錯誤，便分分鐘會嚴重影響病人的腦神經功能，但我清楚記得，在手術前後明仔是多麼的討人喜歡，在整個過程是多麼鎮靜和勇敢。」張醫生直言仍記掛當年的小病人。回顧行醫生涯，他表示：「當病人完全信任你，把生命交到你手上，他們對你寄予信任，當你替他們做手術時……我做過很多手術，大概有11,150次手術，大部分都是腦瘤，我很榮幸但也十分謙卑，自己拯救了上千條生命。」

醫生救死扶傷，無奈「醫人容易醫心難」，醫術再高明也無法治好「白色巨塔」裏明爭暗鬥，以至業界內嫉妒等人性陰暗面。然而，諷刺的是正正是憐弱扶傾，對高風險、高難度手術分文不收的張醫生，卻被澳洲業界以「收費高昂」為藉口排擠，甚至限制行醫資格，令人質疑是否有人勇於承擔風險，打破業界「少做少錯」的「優良傳統」，以至「生態平衡」，因而遭到抹黑打擊，相信公道自在人心。

張坦言：「我知道這可能對我造成很大傷害，不管是個人健康，聲譽以至專業地位。我的本意是滿足病人的願望，尊重他們的自主權，壞處是令那些原本說手術不可行，而拒絕動刀的醫生顯得能力拙劣，甚至顯得膽小，這一切影響了我的聲譽，在同行間產生了很大敵意和妒忌，以致最終某些人聯手令我無法繼續執業。」

張醫生指職場上絕對有「欺凌」的問題，並說：「就是當一個更有權勢，更有力量，更有人脈關係，利用這一切去影響無權無勢、欠缺人脈和金錢者。而這正是我所遭遇的，我被澳洲的腦神經外科學會針對，他們在澳洲其中一份全國性報紙刊登半版廣告，說我只是個『自我宣傳者』，在腦神經外科界沒有地位。而這廣告是由全澳洲唯一的腦神經外科同行團體（fraternity）批准並出錢刊登。」

事實上，張直言：「強大的游說活動在進行中，包括外科醫學院、腦神經外科以至私家醫院等組織，以我『太高風險』為由取消我的權利。原告、法官及陪審團以至執行者全屬同一機構，以我的個案為例，我被超強大的組織針對，基本上就是投訴我的同一批人，省和聯邦政府對他們沒有管轄權。他們只對自己負責，澳洲醫學界的欺凌現象十分嚴重……我只是其中一個例子。」