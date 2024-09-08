嘉年華推廣口腔健康　擬明年推青少年護齒先導計劃

每年9月20日為「全國愛牙日」。為銜接小學學童牙科保健服務，衞生署將在明年首季推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部分費用。合資格青少年將透過共付模式，自行負擔一定的共付額，並在政府資助下於私營醫療市場接受牙科檢查服務，至於共付額則會由非政府機構和私營界別的牙醫各自決定。政府正積極進行籌備工作，制定計劃細節，詳情會適時公布。

另外，衞生署口腔健康促進科以「人人愛牙 年年檢查」為主題，今日（8日）舉辦嘉年華推廣口腔和牙齒健康，讓市民參與各種互動環節，包括台上表演、攤位遊戲、刷牙技巧指導等，讓參與者學習護齒知識，了解口腔健康，並呼籲市民每年最少要檢查牙齒一次。

衞生署署長林文健在活動致詞時表示，政府現時的牙科護理政策旨在透過宣傳和教育，提高公眾對口腔衞生及健康的關注，並鼓勵市民養成良好的口腔衞生習慣。定期檢查牙齒是一個至關重要的概念。事實上，牙齒的疾病需要「重預防、早發現、早治療」。常見的牙患例如蛀牙和牙周病，在初期時均是沒有病徵。如果能及早發現，治療將會更為簡單有效，費用也會相對減少。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢亦強調，每個年齡階段，都要培養良好的口腔衞生習慣，不僅每年要進行牙齒檢查，持續接受牙醫和牙科專業人員的指導，同時亦要學習正確的刷牙和護齒技巧。衞生署學童牙科保健服務已實施超過40年，為學童提供年度牙科檢查服務。在過去20年，香港12歲兒童的蛀牙率在世界上處於低位。