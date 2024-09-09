東方民調：渠務署僅列4黑點　被斥忽略潛在風險

水浸問題與雨水超過排水系統負荷、沙泥樹枝堵塞渠道，引致雨水積聚、河道及海水倒灌，和雨水湧入商戶或屋苑等有關，有政黨批評政府的水浸黑點不能說明實際或潛在水浸風險；有議員則認為，應加快改善渠務工程速度。

有政黨早前進行調查綜合全港共有91個水浸黑點，當中有78個屬於政府管理，13個屬於私人管理。黑點分布港九新界，新界有38個黑點，九龍區約有45個黑點。其中九龍城區佔最多，有13個黑點，其次為黃大仙區有12個；包括多個為去年暴雨期間發生嚴重水浸的地方，例如柴灣環翠停車場、黃大仙中心北館等。

渠務署則解釋，於1994年建立識別全港「水浸黑點」的方法，按雨水排放系統的排洪能力、水浸紀錄、受水浸影響的面積、對社會或經濟造成的影響（如對農作物和財產造成的損失或對交通造成的擠塞）等因素界定「水浸黑點」。至今已消除127個該等水浸黑點，現時只有4個水浸黑點。因應去年9月發生的極端暴雨，渠務署在分析所有水浸個案後，已更新「容易淤塞地點」名單，涵蓋全港約220個地點。

對於渠務署只定出4個水浸黑點與政黨公布的91個，數目相距甚遠，議員直指，政府黑點主要用以監察排洪措施成效，而不能說明實際或潛在水浸風險；又指當局制訂黑點時可能更科學化，但他認為「寧濫莫缺」，因水浸會影響市民生命財產。他又指，現時政府排洪標準可應付至2050年的天氣，擔心工程追不上氣候變化。