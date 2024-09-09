東方民調：改善排水等到2028年　需增短期措施應變

本港「500年一遇」世紀暴雨一周年。極端天氣令近年特大暴雨愈趨頻密，每次大暴雨多處地區都有嚴重水浸。早前更有政黨揭全港有91個水浸黑點，惟政府進行大型雨水排放系統改善工程，最快2028年才陸續完工。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，本港水浸問題仍然嚴重，水浸黑點只屬冰山一角，批評政府防洪措施及技術落後，排水系統未能應對極端天氣，又認為當局的大規模改善工程遠水難救近火，需加強短期措施應對。

本港雨季通常在5至8月的夏季出現，但今年4月已罕有地出現暴雨連場，4月18日至4月30日曾發出6次暴雨警告信號，天文台更預料今年或仍有最多5個熱帶氣旋襲港。極端天氣帶來的挑戰愈來愈大，渠務署收到的水浸報告亦急增，2022年只有17宗，去年已升近7倍至150宗，元朗為重災區，單一區已錄得32宗。自2021年以來累積水浸報告有257宗，其中有22處地點出現多於一次水浸。渠務署將進行7項雨水排放系統改善工程，有關工程包括在黃大仙、九龍城、石硤尾、沙田、大埔及觀塘；工程分別會在約3年半至6年內分階段完成。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問324名18歲或以上市民，結果顯示，對於有政黨揭全港有91水浸黑點，42%受訪者直指政府防洪欠前瞻性；34%受訪者認為水浸問題嚴重；16%受訪者稱屬冰山一角。政府指水浸黑點只有4個，黑點主要用以監察排洪措施成效，47%受訪者批評忽略潛在風險；23%受訪者直指應更新黑點名單；21%受訪者轟無反映實況。

對渠務署改進防洪技術，35%受訪者質疑追不上氣候變化；30%受訪者認為應加快速度；25%受訪者批評技術落後。水浸處處，大部分受訪者認為防洪設施有不少問題，59%受訪者認為排水系統未能應對雨量；23%受訪者認為需設立水浸預警系統；14%受訪者認為需協助私人場所提升排水能力。

發生「500年一遇」世紀暴雨後，政府進行大型改善工程，預料2028年才陸續完工，45%受訪者直指，遠水難救近火，需加強短期措施；41%受訪者批評進度太慢。面對極端天氣，66%受訪者認為，需加強清理渠道淤塞；19%受訪者認為需提高應變能力；6%受訪者認為低窪地方加設水閘護土牆；6%受訪者認為需在各區放防洪物資。