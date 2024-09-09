公院應用AI冷氣系統等措施　累計節能7%料回本期最快3年

醫院管理局轄下43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診及74間普通科門診，已逐步引入環保節能概念及措施。時至今日，隨着智能科技的發展及廣泛應用，除了更換更慳電的冷氣或照明系統，更利用人工智能技術去減省能源及電力使用。為此，醫管局採用水冷式製冷機、使用節能LED燈具、安裝光伏太陽能板，以及應用AI智能調控中央冷氣系統。局方指，上年度已超出原定在去年節能5%的目標，節省了6.1%消耗量，截至今年3月，更累計節省了7%。預計未來兩年將有49項節能項目完成及展開，回本期估計平均為3年至6年。

病人於公立醫院感受的舒適度與溫度、濕度及院內的空調製冷機組有密切關係。醫管局高級行政經理(工程)源栢樑表示，因應佔醫院用電量多達50%的空調通風，故更換各醫院及機構的舊風冷式機組。他稱自計劃開展以來，已更換了146台機組，散熱效果較風冷式製冷機佳，更具高能源效益。

源續稱，醫院亦引入AI全自動人工智慧系統控製空調製冷機組，透過人工智慧系統來預測未來冷量負荷需求、天氣條件等，並透過人工智能進行大數據分析，系統會在比較後自行選出最節能的運行模式。

此外，他又稱已在13間醫院安裝光伏太陽能板接駁電網，在室外停車場、行人走道及建築物外牆，將收集到的陽光轉化為電能，滿足大樓的用電需求，過程不會產生溫室氣體。而為了持續推動節能，亦已在多間醫院均採用節能的LED燈具，以及先進的智能照明控制。該些設施除可節能，還會令設備更耐用，讓病人及家屬有更舒適的醫院環境。

為了減少碳排放，醫管局和煤氣公司合力為大埔那打素醫院，打造「電熱聯供系統」；醫院指系統將新界東堆填區產生的沼氣，透過煤氣公司的管道運輸至大埔廠房。其後，透過燃燒沼氣為電熱聯供系統的發電機提供電力，用作非緊急服務。而燃燒時產生的熱力及蒸氣，將會透過「餘熱鍋爐」及「熱交換器」，為醫院提供蒸氣及熱水。源稱引入沼氣推動發電熱聯供系統，可將能源消耗由60%減至20%。

另外，透過十年醫院發展計劃，新的醫院會更注重節能減排。源栢樑表示北區醫院將會新增「冷、熱、電三聯供系統」，同樣會利用沼氣提供熱能及透過吸收式製冷機組來供應冷氣，同時做到供熱、製冷及發電。他預計可令醫院每年可節省500萬港元能源開支，同時減少3,900噸碳排放。