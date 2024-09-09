工會接逾百「舒適堡」職員求助　指被拖欠8月份薪金

連鎖健身及美容中心「舒適堡」上周五(6日)宣布暫時全線結業，以待重整業務。立法會議員鄧家彪今日(9日)在電台節目表示，工聯會接獲過百名「舒適堡」健身教練及美容師求助，而上周有50名「舒適堡」員工到勞工處登記，有關員工主要是教練。據積金局資料指「舒適堡」欠供強積金300萬港元來評估，每個月人工支出1,500萬港元，目前8月份薪金仍未支出給員工，屬近年較大的欠薪個案。

鄧指，有「舒適堡」健身教練近月被公司要求加強推銷，包括以8,000港元續10年會籍，已察覺公司面臨財政困難，至於新投資者將以新品牌接手營運，但至今仍未通知「舒適堡」會員及員工，新公司會否免費承接「舒適堡」健身會籍，以及解決「舒適堡」員工欠薪問題，令人關注。他又指，「舒適堡」負責人的處理手法很不理想，頂手的新公司似乎要直接與業主商討，讓人感覺與原有的「舒適堡」無關，負責人應盡快面對社會及員工。

立法會議員梁熙則表示，收到40多宗求助，單一最高金額為24萬港元，涉及簽了6份預繳式合約。健身中心或美容公司要求顧客簽10年甚至30年期合約，並不合理，認為存有灰色地帶，政府應加強監管預繳式消費，建議合約設有年期限制，以保障消費者。

香港建體專業人員總會會長王曉山稱，傳統健身中心佔地大租金貴，私人教練服務為主要收入來源。目前經濟下滑，顧客購買教練課程意欲低，影響公司現金流，導致結業。健身教練推銷課程的經營模式已開始被淘汰，認為顧客追求私人空間，近年興起的24小時開放的自助健身中心，提供彈性時間，更受顧客歡迎。

有「舒適堡」健身會員致電電台訴苦，指年初以逾萬港元購買10年會籍，另外有參與教練堂，每十堂付款一次，目前預期將損失全部已支付的金錢，雖然灣仔分店重開，但對他而位置太遠，不會去使用。