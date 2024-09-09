舒適堡暫結業　消委會截至今早8時接605宗投訴　涉款近1900萬元

連鎖健身及美容中心「舒適堡」上周五(6日)宣布暫時全線結業，消委會總幹事黃鳳嫺今日（9日）在電台節目表示，截至今早8時，消委會收到涉及舒適堡的投訴達605宗，涉款近1,900萬港元，單一最高金額為65萬港元，每宗個案平均3.1萬港元，當中28宗個案的苦主，是65歲以上，最高涉款額18萬港元。

黃續稱，有苦主用舒適堡的服務達二十年，亦有在結業前數日才簽十年合約。最新的投訴個案有涉及美容服務，有苦主指原本屬分期付款的，近期被要求一次過繳付。海關已成立專責小組跟進舒適堡暫時結業事件，包括調查有否違反《商品說明條例》。她又稱，舒適堡需要交代是否真的有新公司接手，若有新公司，將會牽涉新合約條款，消費者是否轉到新公司，應了解細節再決定，而舒適堡仍有責任要向消費者退款。

黃認為，美容及健身服務牽涉大額消費，一旦結業，問題會較大，對消費者造成的損害大，因此要檢視如何監管有關行業。至於應否為合約設法定年期上限，需深入研究，包括參考其他國家和地區的最新監管。