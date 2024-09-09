環團揭5種郊野動物糞便含微塑膠　促盡快落實管制外賣即棄膠餐具

環保團體綠色和平聯同香港與台北兩地的大學科研團隊今日(9日)發布首個《郊野哺乳類動物糞便微塑膠研究》。結果發現，水牛、黃牛、東亞豪豬、野豬及彌猴五種郊野常見動物的糞便含有微塑膠。100個樣本中，85%樣本含有微塑膠，共發現2503粒微塑膠，反映郊野動物攝取微塑膠的問題普遍。綠色和平促請企業、政府落實減塑政策，同時積極支持年底舉行的《全球塑膠公約》，爭取訂立全球減塑及重用系統的目標，源頭堵截塑膠污染。

綠色和平於於2022年6月至8月，在7個分布於港九新界及離島的郊區採樣點，收集100個包括水牛、黃牛及東亞豪豬等五種哺乳類動物的糞便樣本，化驗並分析當中的微塑膠類別及濃度。結果發現，全部地方採集的糞便樣本均發現微塑膠，而黃牛樣本的微塑膠濃度最高，中位數達每克65.5粒。此外，檢測到的微塑膠類別主要為聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP），常見於即棄塑膠包裝、外賣盒及即棄餐具，可見塑膠污染與企業生產的即棄塑膠用品有密切關係。

本港雖然落實首階段即棄膠餐具及產品管制，惟涵蓋棄置量更多的外賣即棄膠餐具的第二階段管制，至今落實無期。綠色和平項目主任譚穎琳表示，檢測到的微塑膠類別主要是聚乙烯(PE)及聚丙烯(PP)，常見於即棄塑膠包裝、外賣盒及即棄餐具，形容塑膠的禍害非常普遍，擔心會加劇入侵食物鏈，威脅人類健康，強調源頭減廢是最容易及「慳水慳力」的治本方法，減少製造塑膠，保護環境。