七旬翁墮假官員騙案失1600萬　被捕男跑腿疑同受騙

一名74歲任職會計的本地男子，於較早時接獲騙徒來電，對方稱事主涉嫌與內地刑事案件有關，其後又派員上門派送兩份保密令及調查令，以博取事主信任。對方指示事主配合進行財富調查，着他前往開設3個銀行戶口，將其名下資產轉入新戶口後，交出戶口登入密碼等資料。騙徒於8月28日至9月3日期間，分多次將事主約1,600萬港元資產轉移。

為確保有足夠時間轉走資產，騙徒又安排事主先後入住兩間本地酒店，以阻止他與外界人士聯絡。銀行其後發現有關可疑交易，遂將個案轉交執法部門跟進。警員及後聯絡事主，他始得悉自己誤墮騙局。經初步調查後，警員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」在機場拘捕一名姓陳(19歲)本地男子，相信他負責上門派送文件及安排事主入住酒店。行動中，警員檢獲有關文件及被捕人犯案時所穿衣着。

據調查所得，被捕男子疑為另一詐騙案件受害人，騙徒以同類手法訛稱他牽涉刑事案件，要求他參與秘密任務以將功補過減輕罪責，顯示詐騙集團除騙取財產外，亦會物色不同人士成為詐騙工具，呼籲市民切勿誤信不明指稱。被捕男子目前已被扣查，執法部門將進一步調查其案中角色。