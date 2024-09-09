員工指「舒適堡」結業前加佣金利誘促銷會籍　疑公司涉詐騙報案

連鎖健身及美容中心「舒適堡」早前宣布暫時結業引起軒然大波。有區議員今日（9日）與數名舒適堡員工到尖沙咀執法部門報案，認為舒適堡在明知即將結業的情況下，仍然以額外佣金呼籲員工多作推銷，懷疑舒適堡可能涉嫌詐騙及虛假陳述。其中一名有份報案的員工馮先生表示，對今次事件感非常有壓力，目前也沒有接獲新投資者的任何通知，他希望部門還員工一個公道、還會員和公眾知情權，盡快解決事件。

油尖旺區議員陳少棠今日與近10名前舒適堡員工到執法部門報案。馮先生在健身行業工作逾10年，於去年11月入職舒適堡，他表示舒適堡在9月1日仍然以額外佣金，即客人每買3萬港元的課堂就可另獲1000港元佣金，來吸引員工向客人推銷。

陳少棠指出，直至9月6日舒適堡宣布暫時結業，但仍於5日前推出額外佣金讓員工作推銷，質疑舒適堡不可能在結業前5日仍不知道將會結業，懷疑此利誘推銷形式涉及詐騙及虛假陳述，「只係得7日（按：實為5日）時間仲去狂sell狂推，而係呢個時間之旅就執笠，咁呢個好明顯就係一個騙局。」

馮先生又稱，雖然有新投資者聲稱會在灣仔分店重開業務，但至今仍未收到任何通知，也不知道新投資者是誰；對於新投資者用「無底薪100蚊一堂清舊客」叫員工協助為舊客人繼續提供課堂，他則指有所聽聞，但健身教練底薪非此價錢，「呢個係一個唔合理嘅待遇。」