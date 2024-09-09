中年漢深水埗街頭借煙持刀插老翁胸　認企圖謀殺被判入獄130個月

案底纍纍的中年漢，聲稱因無工開想坐監，前年凌晨於深水埗街頭，問路過老翁借煙，再突然用刀插老翁的胸口。他早前承認一項企圖謀殺罪，今日（9日）於高等法院判刑。法官斥他有一定預謀，趁夜深人靜犯案，向長者落手，行為冷血卑劣，極端自私，形容他是傾向使用暴力的危險人物，威脅社會安全，判他入獄130個月，強烈建議他服刑期間接受心理輔導。

現年47歲被告張煒倫，未婚，案發時無業，沒有固定居所。過去10年，他有12項案底，包括傷人、打劫、虐待動物，非法埋葬屍體罪等。案情指，2022年8月27日凌晨一時許，被告在深水埗玉器市場對開跟隨74歲姓吳事主，期間被告問吳「有無煙呀？」，吳說：「我都唔食煙嘅！」被告聞言，突然拿出一把刀插向吳的胸口，吳快速向左邊嘗試避開，刀便插入了吳右邊胸口對下位置。被告逃走，吳在路人協助下報案，送院治理。

案情續指，凌晨3時許，被告到警署自首，承認用刀「拮」了事主心口一下。事主出現肋骨移位性骨折，一度留醫深切治療部，至9月16日出院。被告在警誡錄影會面下指，他找不到工作，又申請不到綜援，所以想坐監。報告指，被告有反社會人格，重犯機會高。

案件編號：HCCC204/2023