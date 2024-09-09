逾77%受訪市民撐改造公共遊樂場　近69%贊成增設傷健共融設施

本港遊樂設施過時，一直為人垢病。有政黨今日(9日)發布一項「公共遊樂場有幾FUN」的調查。結果顯示，僅約三成半市民覺得公共遊樂場好玩；逾七成七市民贊成改造現時的公共遊樂場。團隊建議當局應加快將公共遊樂空間改造計劃擴展至轄下遊樂場，並引入社區營造原素，將現時單一，殘舊過時的設計引入新原素，以吸引兒童玩樂；亦建議當局在規劃或改造遊樂設施時，採用更多共融設施，可便利殘疾兒童享用。

是次調查於7月5日至7月31日，以問卷形式訪問710人，以了解市民使用公共遊樂設施的情況。調查結果顯示，有34.8%市民覺得公共遊樂場好玩，48.3%市民認為好玩程度只屬普通，甚至有16.9%市民認為不好玩。調查亦發現，77.2%受訪市民贊成改造現時的公共遊樂場，52.1%認為應增加遊樂設施的難度；51.8%受訪市民認為增加遊樂設施的挑戰性。

此外，調查亦顯示，有54.1%受訪者每周最少一次帶同兒童到公共遊樂場遊玩，其中16.9%每天均會前往；逾68.4%市民通常在遊樂場玩約一小時，可見市民對公共遊樂場設施有一定的需求，有54.7%的受訪家長表示在公共遊樂場的角色通常是在遠處觀看兒童遊玩。

問到為何很少到公共遊樂場的原因。有34.2%受訪者因為設施不夠吸引；68.7%市民贊成在公共遊樂場增設傷健共融設施。

柯創盛議員認為政府應加快將公共遊空間改造計劃擴展至轄下遊樂場，並引入社區營造原素，加入更好玩的元素，打造活力社區的方針；又促請康文署加快公共遊樂空間五年計劃的進度，例如觀塘區5個項目當中，目前只有佐敦谷公園已動工。

顏汶羽議員則建議當局在規劃或改造遊樂設施時，應採用更多共融設施，一方面可便利殘疾兒童享用，亦可透過靈活的設計達至跨代的需求，如提供家長與小朋友可一起使用的鞦韆款式等。