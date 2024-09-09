入屋洗劫女網紅蘇淼淼　4男被判入獄最高6年4個月

居於深水埗「一號．西九龍」的網紅蘇淼淼2020年遭劫，3名劫匪闖入其家中，用牛皮膠紙綁起蘇淼淼及女傭，之後大肆搜掠，10分鐘內劫去19個名牌手袋及大量首飾，總值約1,170萬港元。3名劫匪先後落網，另1名處理贓物的男子亦被捕。涉案4名男子早前承認搶劫等罪，今日(9日)在高院被判入獄2年8個月至6年4個月。

4名男被告分別為42歲陳少達、42歲梁旭賢、35歲黎景安及48歲楊俊銘。案情指，女事主蘇美欣藝名為蘇淼淼，是一名單親媽媽兼網紅，與兒子及女傭租住深水埗「一號．西九龍」某單位。2020年11月24日早上11時許，有人按單位門鈴，當時事主等3人均在家。女傭前往開門不久，蘇美欣即聽到女傭大叫，遂前往客房，即見到3名被告入屋，他們為陳少達、梁旭賢及楊俊銘。他們以牛皮膠紙綁起蘇美欣及女傭，其中楊俊銘稱：「你合作嘅，我唔會搞你個BB」。他們搜掠財物後逃離。之後，蘇美欣及女傭自行掙扎及報案。

案情續指，4名被告先後被捕。陳少達警誡下稱「阿Sir你哋搵到啲手袋、物品係我琴日喺大帽山執返嚟嘅」。梁旭賢稱「單打劫我都淨係睇住個𡃁仔同埋個賓妹，之後擸咗啲袋走。係大毛叫我做嘅」，他說，「大毛」給他2,000港元劫費。黎景安稱「我明白我無做過」。楊俊銘則指，陳少達邀請他參與搶劫，表示會分到過百萬酬勞；又指是黎景安決定打劫涉案單位。經點算後，蘇美欣證實損失19個名牌手袋及大量首飾，包括8隻腕錶、6條頸鏈，另逾8萬港元現金，總值約1,170萬港元。法官認為陳少達是主腦，涉及搶劫及使用他人身份證，判他入獄6年4個月，協助租倉及處理贓物的黎景安囚2年8個月，梁旭賢及楊俊銘入獄5年8個月。

案件編號：HCCC46/2022