大坑舞火龍擴表演範圍　大小火龍中秋同場亮相

下周二(17日)適逢中秋節，旅發局今日(9日)表示今年傳統節目大坑舞火龍將擴大表演範圍、增設維園直播專區，更有LED「小火龍」表演，中秋當日亦會於在灣仔海濱舉辦無人機表演。

旅發局表示，今年大坑舞火龍盛會的表演範圍將由浣紗街伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區，維園更會於下周一至三(16至18日)一連三晚現場直播舞火龍盛況；約100位小朋友亦將合力參與舞動約1萬顆LED燈點亮的小火龍，與傳統火龍同場亮相。

另外，盛會同時首次引入多項表演，如花式跳繩及螢光雙節棍，大坑一帶將加設多個節慶打卡裝置，包括龍頭、龍珠及LED發光中秋花牌，市民更可與摩頓臺臨時公園附近的直徑4米巨型明月發光裝置合照。兩架發光電車(Bright Ring Tram)已換上火舞巨龍新裝，穿梭港島各處，旅發局社交平台更推出舞火龍主題短片，融匯港式漫畫風格，高度還原大坑社區面貌，娓娓道出香港風俗情懷。

至於中秋節當日，旅發局將首次於灣仔海濱舉辦中秋主題無人機表演，維港上空將出現可愛玉兔，帶領觀眾投入多項傳統中秋活動，與大坑經典火龍情景互相輝映，而節慶期間多個地點如維園、尖沙咀文化中心、青衣公園、美孚饒宗頤文化館、嗇色園黃大仙祠、灣仔利東街等亦設有特色中秋綵燈會。