認訛稱計錯數呃清潔工薪金　50歲食環署外判商還押9.20判刑

食物環境衞生署外判清潔服務承辦商一名前經理，於早前被廉政公署落案起訴，指他涉嫌欺詐3名下屬清潔工人，訛稱公司錯誤計算他們的薪金，騙取他們在近兩年間交出薪金差額共逾3.8萬港元。被告今日(9日)於觀塘裁判法院承認3項欺詐罪，裁判官下令被告須向涉案3名清潔工賠償他在本案所詐騙的金額總和。被告須還押至9月20日判刑，以待索取背景及社會服務令報告。

被告蔡偉康，50歲，案發時為食環署外判清潔承辦商耀發環境服務有限公司(耀發)的合約經理，負責監督該公司派駐西貢區的管工及清潔工人，並處理相關招聘及僱傭合約事宜。本案於2020年8月至2022年7月期間發生。

案情指，被告在案發期間在未獲耀發授權下，向3名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們。被告其後向該3人訛稱耀發錯誤計算他們的薪金，詐騙3人向他歸還部分薪金，金額共逾3.8萬港元。廉署早前就有關工人的薪金事宜接獲貪污投訴遂展開調查，發現該3名工人實質獲耀發招聘為全職員工，理應獲較高薪金，但被告向他們訛稱只以日薪420港元或450港元獲聘為清潔散工。被告並沒有將從3人騙取的薪金退還給耀發。

案件編號：KTCC 1443/2024