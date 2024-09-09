指懲教署規定女囚穿長褲涉性別歧視　鄒幸彤入稟高院暫未排期聆訊

已解散的支聯會之前副主席鄒幸彤，上周五(6日)入稟高等法院提出司法覆核，指懲教署容許男還押者穿短褲，卻規定女還押者穿長褲，涉及性別歧視，亦漠視女還押者的健康，要求法庭下令懲教署廢除及更改規定。司法機構暫未排期聆訊。

申請人為鄒幸彤，建議答辯人為懲教署署長。原告現年39歲，自2021年9月起還押大欖女懲教所。入稟狀指，署方規定女還押者在夏天日間活動時，須穿和冬天一樣的長褲。2024年7月26日，鄒幸彤口頭詢問福利官，可否改穿短褲或較薄褲子，福利官說不。到8月1日，鄒再次提問。同月，福利官解釋，女還押者年紀不一，部分患皮膚敏感，故全部須穿長褲。鄒提出反建議，有特別需要者可自行申請穿長褲，至今未獲回應。

入稟狀指，男性在夏季可以選擇穿短褲，女性卻不可以，構成性別歧視。對於男女差別待遇，懲教署沒合理解釋，此舉違反《基本法》第25條，及或《香港人權法案》第22條所指人人在法律面前一律平等，因此屬於違憲。另外，《監獄規則》第26條列明「每名囚犯均須獲提供足以保暖及合乎健康所需的衣物」。申請人指，隨着氣候暖化，2023年是錄得破紀錄最多酷熱日子的年份。署方規定女還押者在夏天穿長褲，根本性地漠視女還押者的健康。因此，申請人要求法庭下令懲教署廢除及更改規定。

案件編號：HCAL1528/2024