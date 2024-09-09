工程師近年職缺約三千　學會指屬小小下調　倡檢討賣地保款

新一份《施政報告》將於下月出爐。香港工程師學會今日(9日)舉行傳媒茶敍，公布學會新一屆的計劃，同時提出對《施政報告》的建議。工程師學會會長馬紹祥表示，近年本港欠缺約3,000個工程師職位，雖然近年私人工程數量有所減少，但按建造業議會的人力調查，本港基建建築量仍維持相當高水平，故現時只屬經濟周期當中的小小下調，相信不會影響長遠需要。

面對近日香港私人工程量減少，馬認為過去香港面對許多困難，例如生活環境擠迫、容易交通擠塞等，但基建屬社會上的長遠投資，按社會需要作長遠規劃，不能單憑經濟周期上的情況而停步。他又指現時政府對輸入外勞的政策是靈活處理、審視度世，當勞工不足便會引入外勞，但落有需要照顧本地勞工需求時便會再靈活處理。

工程師學會又建議政府，應檢討賣地保款，例如減少要求小型項目提供公營設施、檢視書批程序等，盡量維持穩定的土地供應。馬紹祥解釋指，現時港府在賣地條款有好多限制及要求，業界希望當局將要求減少，尤其是一些較小型的地塊，才可吸引發展商，並簡化審批程序，加快賣地流程。