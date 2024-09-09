批屯門河污水臭味未解決　區議員促活化搞親水活動

屯門河污水及氣味問題持續多年仍未解決，有議員關注側重河流排洪功能不合時宜，渠務署則指需平衡各方需要，又指解決氣味及水質問題後才有條件活化，多名區議員期望當局活化屯門河之後，可發展例如龍舟的水上康樂活動及設施，以及促進河流兩岸商業發展。

陳有海等多名區議員向區議會提交建議書活化屯門河，他在會上指屯門河是該區宜居的首要項目，認為應令屯門河「兩岸一體化」，擴闊橋樑令交通便利、發展水上活動並促進兩岸經濟發展。

多名區議員亦指應着手解決河流水質及氣味問題，打擊非法接駁污水渠問題。渠務署高級工程師梁灝駿指出，署方正進行為期3年的勘測工程識別非法接駁的污水渠，以及垃圾站、洗車場之類的非定點污水源頭。針對非定點污水源頭，署方會以「旱季截流系統」收集污水並分析當中受污染水流及其來源。至於鄉村接駁污水渠問題，環保署高級環境保護主任(區域西)曾駿宏指署方有計劃協助村渠接駁，少部分流入屯門河的污水可被兆康的截流系統處理。

區議員馮鈺鋒期望屯門河能發展生態多樣性，另有區議員發現河流有不均勻湧動、退潮時會見底。梁灝駿指會進行水量監察，確保水流能支撐屯門河生態發展，會參考內地及其他城市做法，以「生態補水」形式發展河流生態。對於區議員鍾健峰關注屯門醫院附近排出的污水，梁解釋，相關排水來自醫院冷卻系統、沒被污染，同樣可用作「生態補水」。但梁灝駿強調，要先處理污水及氣味問題才有條件談活化。

現時屯門河其中一個主要功能是防洪，區議員徐帆指認為只着重排洪防洪的河流設計不合時宜，又期望跨部門合作處理河流衍生的環境問題。鍾健峰指現時面對極端天氣和氣候變化，雖然去年「世紀暴雨」該區雨量相對不大，但仍保留「底線思維」，同時兼顧排洪及發展親水需要。

區議員馮沛賢指有居民希望親水，但水質問題令人卻步；市民跑步時需要通過單車徑的規劃亦不合乎期望。另一區議員崔景恒關注避風塘不夠空間停泊船隻的剛性需求，導致船隻停泊在屯門河一帶，希望有其他停泊船隻或漁船的空間和設備。梁灝駿同意面對極端天氣，屯門河應保留排洪功能，指會平衡河流排洪功能及市民期望。