當局正籌備明年全運會　 會考慮再購奧運轉播

一連12日的巴黎殘奧已於本港時間星期一（9日）凌晨在巴黎法國球場閉幕。早前親身到法國觀賽的文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(9日)表示，現場的競賽氛圍很好，即使運動員的身體受到限制，仍然把最好一面發揮出來，形容每場比賽都具震撼性，亦充分感受到大眾對殘疾人士的鼓勵，體現傷健共融。他提到主辦今屆賽事的法國利用很多著名地點改造成比賽場館，做到將旅遊和體育結合，未來亦值得本港參考。

楊潤雄接受一個電台節目訪問時表示，港府每年在殘疾運動員資助方面投放超過9億港元予體院，當中包括培訓殘疾精英運動員，向他們提供醫療、科技支援等，體院亦正檢討精英運動員資助機制，對於有否需要增加津貼的金額，當局收到報告後會再作考慮。他又稱，鑑於港府主動購買轉播權頗見成效，成令更多市民留意體育，而將於2028年舉行的洛杉磯奧運，當局亦會考慮這些因素，或會再續購入轉播權。

至於本港明年底將與廣東及澳門合辦全運會。香港將承辦8個項目，包括劍擊、場地單車及高爾夫球等。他透露正全力推進籌備工作，現正研究運動員住宿及進行測試賽等，又稱由於三地各自有不同制度，要做到完全融合存在一定挑戰。他又指現正招募全運會香港賽區義工，截至今日為止，第一階段已有約2萬人報名，超出原先1萬人的目標，完成篩選後會展開培訓。

啟德體育園區預料今年底完成工程。楊指目前園區的3個場館，包括可容納5,000人的公眾運動場、1萬人的室內體育館以及5萬人主場館，將會先後分階段於今年第4季起進行場地測試，來年第一季則會測試主場館，由人流疏導、場地設施、燈光、以至售賣門票等測試，有信心能應付來年11月的全運會。