關注屯門無私立醫院　醫管局代表沒出席區會惹不滿

面對人口老化及未來發展計劃將令人口上升，有區議員今日(9日)在屯門區議會中關注區內欠缺私立醫院的問題，又指即使當局計劃在新田科技城興建私立醫院，亦未能解決屯門區居民的醫療需求。另外，有區議員對醫管局代表缺席會議表示遺憾。

當局回應區議員提問時指新界西醫院聯網在元朗、屯門範圍有928名醫生，醫生人數與每1,000名人口的比例為0.8。文件指當局已在新田科技城預留用地作私家醫院可能選址，以服務新界西北一帶的市民。

針對當局交代代數字，區議員鍾健峰指反映醫生不足的問題，擔心未來發展進一步令該區人口上升，令相關比率繼續下跌。他又指可設立私營醫院讓大學作實習醫院，從而吸引他們到該區。而區議員巫成鋒建議當局應和營辦者討論相關可行性。在選址方面，區議員何俊亨建議以屯門西或掃管笏作選址，指出若市民緊急時需到新田的話太遙遠，應減少市民就診時間、給予市民信心和選擇。

在地區康健中心的服務方面，區議員謝玉玲建議作簡單配藥服務方便長者，另一區議員馮沛賢指該區沒有恒常捐血站，希望地區康健中心提供相關服務。屯門民政事務專員關可臨表示，會向相關提問傳達當局。

對於醫管局新界西醫院聯網沒有派代表出席會議，區議員蘇嘉直言表示遺憾，指以往新界西醫院聯網會派出其他代議的代表，指將區議員問題直接傳達醫管局行政總裁高拔陞或更有效。以區議員程志紅亦指希望能安排後續會議，說會上只能和他「做筆友」。