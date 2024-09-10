東方日報A1：壓力伴開學　校園不快樂

新學年伊始便傳來學童墮樓的不幸消息，學童開學壓力問題再次成為社會焦點，多項研究指學童疫情後復課正向身心指數下降，無法適應學習環境。最新調查顯示，49%學童坦言開學壓力大，45.6%學童更直指新學年的壓力較去年更大，壓力主要來自學校（85.8%）及社交（32.4%）。調查又指72.1%學童在遇到難題時會向父母求助，36.8%學童更視父母為「避風港」，喜歡與父母相處，反映家庭關係對子女身心發展至關重要，惟親子時間不足亦是一大隱憂，55%學童認為與父母的相處時間不足，67.6%學童更表示希望可有更多與父母同樂的時光。

「香港兒童快樂及壓力」問卷調查於今年暑假訪問204個家庭中的3至18歲學童，當中6至11歲佔整體的60.3%，以了解他們的身心發展，以及壓力來源。結果顯示，64.7%學童表示暑假是他們每年最期待的假期，聖誕節則以24%位居第二。49%學童表示在長假期結束後開學會感受到壓力，當中85.8%學童將壓力源頭直指學校，而12.7%學童則認為壓力來自於家庭，7.4%則認為課外活動對他們構成壓力，反映大部分學童對於暑假和開學的反差感到有壓力。

調查亦發現，45.6%學童認為新學年較上一學年有更大壓力，69.1%受訪學童更有負面情緒，例如會感到擔憂、無力，又會以不安及不想面對來形容對生活的感受，反觀只有29.9%受訪學童以期待、樂觀、平靜及充滿信心來形容日常生活，情況令人關注。

而家庭關係對孩子身心發展至關重要，學童亦渴望父母的陪伴，調查同時顯示學童傾向視父母為避風港，72.1%學童在遇到難題會向父母求助，36.8%學童亦表示最喜歡與父母相處，視為「避風港」惟親子玩樂時間不足卻是一大隱憂，45%學童認為與父母的相處時間並不足夠，67.6%學童則希望擁有更多與父母同樂的時光。

負責調查的大灣區扶輪社及「兒童書展暨超級親子用品展」均關注學童壓力及情緒問題。展覽總策劃盧英傑指9月底是學童開學後的一個關鍵時刻，希望透過輕鬆愉快的活動幫助他們適應新學年，釋放壓力。大灣區扶輪社社長李彥儀亦指，疫情期間學童的正向身心指數下降，復課後雖然初小學生的身心健康有所改善，但有待改善的個案比幼稚園學童多4倍。她建議家長投入參與親子活動，因親子活動是兒童釋放情緒的有效渠道，尤其是看到父母投入一同參與時，能提升孩子的抗壓能力、喜悅和幸福感，亦可改善親子關係。

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