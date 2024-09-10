聯院擴建工程涉外勞勞資糾紛　工會促總承建商直接支薪

基督教聯合醫院擴建工程早前有分判商牽涉建造業輸入勞工的勞資糾紛，有逾30名外勞於地盤外抗議。

建造業總工會副理事長趙建強今早(10日)電台節目表示，事件涉及約50人，工程總承建商有向二判支付全部薪金，二判則透過管理公司聘請工人及支薪，二判將約3萬元薪金連加班費交付管理公司，惟工人最終只收到約一萬多元薪酬，過程中懷疑被管理公司扣起額外中介服務費，變相被扣減工資。

趙透露，工人在工會協助下昨日已收回款項，但返回深圳疑再被管理公司要求收6,000港元費用，部分更收到解僱訊息，工會將再跟進。現時部分外勞持有識別身份證，可開立銀行戶口，他建議總承建商協助只持「行街紙」工人開立戶口，將薪金直接存入戶口，大判每月確認款項交到工人手上。

香港建造商會會長林健榮則指，相信事件源於二判聘請中介公司處理工人支薪，而輸入外勞以總承建商名義進行，大判有責任管理好二判，包括確保工人收到薪金，如有投訴個案須交予政府處理。問及發展局不批出新一輪建造業輸入勞工計劃配額，林透露商會調查顯示，欠缺工人比例，由去年11月約11%降至今年8%，惟相信仍有人手不足的情況。