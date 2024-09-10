毗鄰堆填區臭坑伴珍土　紅花嶺郊野公園乏人問津

北區區議會今日召開會議(10日)，討論紅花嶺郊野公園的管理措施。有區議員指郊野公園毗鄰堆填區，臭味和視覺污染可謂殺風景，亦有區議員指電話網絡訊號覆蓋和岔路指示不足，擔心不利遊人的安全，又質疑通往郊野公園的入口太少。出席會議的漁農自然護理署官員表示郊野公園成立前堆填區就已經存在，會同環保署保持密切溝通；電話接收方面已有所提升，在解決規劃和管制問題前，有些入口不會啟用。

區議員陳月明指紅花嶺郊野公園距離堆積區僅幾百米，會對郊野公園的優美景致構成臭味和視覺污染，又指郊野公園於3月1日成立以來，署方的宣傳太過低調。另一區議員冠洪則指紅花嶺郊野公園在規劃時不止一個入口，但現時署方介紹的入口只得山咀，他又認識為郊野公園的電話接收好弱，是需要解決的問題。

區議員溫和輝指紅花嶺郊野公園雖然具歷史和生態亮點，但憂慮舊時的戰壕等軍事設施，以及雜草遮蓋的鐵枝等會是遊人的安全隱患。

出席會議的漁護署官員解釋，堆填區的存在早過郊野公園，不能要求郊野公園一成立就要堆填區停止運作。署方會同環保署密切溝通進行一些綠化工作，盼堆填區修復可恢復植被。至於比較克制的宣傳，皆因紅花嶺郊野公園的山徑較具挑戰性，不建議炎夏前往，因此秋季才展開宣傳。署方已就電話覆蓋問題而同通訊辦展開探討，並上山做訊號調查，有關電話訊號接受已有改善，會繼續恒常探討如何加強訊號覆蓋。