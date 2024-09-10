涉「賣豬仔」騙案被控欺詐　兩男擬認罪　還押至10.23處理

港人墮求職騙案被「賣豬仔」往東南亞國家，兩名男子被控欺詐罪，兩人擬認罪，本來安排今（10日）在區域法院正式答辯。惟控辯雙方需就案情再商討，故需押後。其中一人另涉洗黑錢，則正式答辯並認罪。兩人的案件同押後至10月23日處理，兩人續還押。

32歲被告馬智豪，報稱無業。在「賣豬仔」騙案中，他與25歲被告張敏懷同被控欺詐罪。兩人擬認罪，惟法庭關注同意案情部分中張敏懷的犯罪意圖。控辯雙方需押後再商議，遂押後這宗欺詐案。至於馬智豪牽涉的另一宗洗黑錢案，他被控於2020年11月25日至2021年6月4日期間，處理總額約698萬港元的款項，當中全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益仍處理該些財產。

馬智豪認罪。案情指，2021年1月至2月，有3名事主分別見網上有人賣迪士尼鎖匙扣及公仔，以及玩具模型等，他們不虞有詐，分別應要求轉帳1000多港元至賣家戶口，惟最終無法取貨，於是報案。警員發現涉案戶口屬於被告。調查亦揭發，2020年11月25日至2021年6月4日期間，戶口有逾2萬次存款，由10港元至27,100港元不等，共涉款約698萬港元。而被告當時任職技術員，月入1萬至2.5萬港元。

案件編號：DCCC 688/2023、DCCC 656/2024